F1 | Fernando Alonso | “Contenti del Bahrain | ma questa gara è un test importante”

Fernando Alonso è stato uno dei principali protagonisti del primo weekend del Mondiale 2023 di Formula 1. Il bi-campione del mondo, con la sua Aston Martin, ha raggiunto una straordinaria terza posizione, mostrando una competitività che non si vedeva da anni. La macchina ha dato ottime risposte al pilota spagnolo, come dichiarato ai media presenti prima del GP dell'Arabia Saudita: "Siamo molto Contenti delle sensazioni avute dalla macchina in Bahrain, ma adesso abbiamo spostato la nostra attenzione su Gedda". L'ex Ferrari ha parlato del circuito: "Mi piace molto il circuito, è molto diverso rispetto al Bahrain. C'è grande adrenalina prima di questa gara. Sarà un test importante per vedere se la macchina si comporterà bene anche qui."

