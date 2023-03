F1, Charles Leclerc: “Scambio con Hamilton? Voglio vincere in Ferrari, possiamo fare meglio a Gedda” (Di giovedì 16 marzo 2023) Non sono stati giorni per la Ferrari e Charles Leclerc. Il primo appuntamento del Mondiale 2023 di F1 non è andato come si sperava e il problema alla centralina ha costretto il monegasco al ritiro nella gara a Sakhir (Bahrain) e lo obbligherà a scontare una penalità di 10 posizioni in griglia di partenza a Gedda (Arabia Saudita), sede del secondo fine-settimana mondiale (17-19 marzo), dal momento che la sua SF-23 sarà dotata della centraline n.3. “Non è certo bello partire con una penalità già al secondo GP, ma quello è il passato e noi dobbiamo andare avanti. Sarà una gara in salita, ma mi piace questa sfida: noi siamo lì e la squadra sa di poter contare su di noi. Abbiamo avuto dei problemi alla Power Unit in Bahrain, ma li abbiamo capiti: credo che nel team ci siano grandi motivazioni per risalire, porteremo cose ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Non sono stati giorni per la. Il primo appuntamento del Mondiale 2023 di F1 non è andato come si sperava e il problema alla centralina ha costretto il monegasco al ritiro nella gara a Sakhir (Bahrain) e lo obbligherà a scontare una penalità di 10 posizioni in griglia di partenza a(Arabia Saudita), sede del secondo fine-settimana mondiale (17-19 marzo), dal momento che la sua SF-23 sarà dotata della centraline n.3. “Non è certo bello partire con una penalità già al secondo GP, ma quello è il passato e noi dobbiamo andare avanti. Sarà una gara in salita, ma mi piace questa sfida: noi siamo lì e la squadra sa di poter contare su di noi. Abbiamo avuto dei problemi alla Power Unit in Bahrain, ma li abbiamo capiti: credo che nel team ci siano grandi motivazioni per risalire, porteremo cose ...

