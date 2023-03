F1, Carlos Sainz: “Qui a Gedda la Ferrari sarà più competitiva, sorpreso di chi parla di una nostra crisi in Italia” (Di giovedì 16 marzo 2023) Giorno di conferenza stampa a Gedda (Arabia Saudita), sede del secondo round del Mondiale 2022 di F1. Dopo il primo appuntamento in Bahrain, si torna a gareggiare e in Ferrari le acque sono molto agitate. L’esordio iridato non è andato come ci si aspettava e il problema alla centralina sulla monoposto di Charles Leclerc costerà al monegasco una penalità di 10 posizioni in griglia di partenza in questo GP. In tutto questo, il nuovo Team Principal, Frederic Vasseur, sta facendo valere la sua linea e tante partenze ci sono state nelle ultime due settimane dal Reparto Corse. Lo spagnolo Carlos Sainz, da par suo, sarà il pilota di punta per questo fine-settimana, considerata la situazione del pilota del Principato, con l’augurio che la SF-23 sappia esprimersi meglio su una pista dalle caratteristiche ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Giorno di conferenza stampa a(Arabia Saudita), sede del secondo round del Mondiale 2022 di F1. Dopo il primo appuntamento in Bahrain, si torna a gareggiare e inle acque sono molto agitate. L’esordio iridato non è andato come ci si aspettava e il problema alla centralina sulla monoposto di Charles Leclerc costerà al monegasco una penalità di 10 posizioni in griglia di partenza in questo GP. In tutto questo, il nuovo Team Principal, Frederic Vasseur, sta facendo valere la sua linea e tante partenze ci sono state nelle ultime due settimane dal Reparto Corse. Lo spagnolo, da par suo,il pilota di punta per questo fine-settimana, considerata la situazione del pilota del Principato, con l’augurio che la SF-23 sappia esprimersi meglio su una pista dalle caratteristiche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... charles16_tay13 : Amori miei ???? Amicizia tra Charles Leclerc e Carlos Sainz >>>> #charlesleclerc #CarlosSainz #Ferrari… - OA_Sport : F1, Carlos Sainz: “Qui a Gedda la Ferrari sarà più competitiva, sorpreso di chi parla di una nostra crisi in Italia… - _diana87 : Carlos Sainz sull'umore in Ferrari: 'Da tutte le voci che sono girate sembrerebbe che non si stia vivendo un ottimo… - CCokina12 : RT @_diana87: Carlos Sainz: 'Affidabilità? Abbiamo qualche preoccupazione, non è il modo in cui vorresti iniziare la stagione con penalità… - F1Daviderusso : Carlos #Sainz: “Qui sul podio? Lo spero, pista diversa e anche ala diversa dal Bahrain, credo saremo più competitiv… -

F1, GP Arabia Saudita: cartina di tornasole per la Ferrari Il GP di Arabia Saudita che si svolgerà in questo weekend è una sorta di cartina di Tornasole della Ferrari. Il ritiro di Charles Leclers ed il quarto posto di Carlos Sainz a 48" da Max Verstappen nel GP di Bahrain hanno lasciato diversi strascichi all'interno della scuderia del Cavallino rampante. Non bastava la tensione che si respirava tra i tecnici di ... Formula 1 - Verso Jeddah per il GP d'Arabia Saudita La Rossa dovrà puntare su una sola punta, lo spagnolo Carlos Sainz, a cui spetta il compito di tirare fuori il massimo dalla SF - 23 e aiutare il team a capire se la direzione intrapresa è davvero ... Sainz, Perez, Russell: sicuri siano secondi piloti nel 2023 - Top News A finire la gara ci ha pensato però il compagno di scuderia, Carlos Sainz , con un quarto posto che poteva essere qualcosa di più. Il pilota spagnolo, al terzo anno con la Rossa, è sempre più vicino ... Il GP di Arabia Saudita che si svolgerà in questo weekend è una sorta di cartina di Tornasole della Ferrari. Il ritiro di Charles Leclers ed il quarto posto dia 48" da Max Verstappen nel GP di Bahrain hanno lasciato diversi strascichi all'interno della scuderia del Cavallino rampante. Non bastava la tensione che si respirava tra i tecnici di ...La Rossa dovrà puntare su una sola punta, lo spagnolo, a cui spetta il compito di tirare fuori il massimo dalla SF - 23 e aiutare il team a capire se la direzione intrapresa è davvero ...A finire la gara ci ha pensato però il compagno di scuderia,, con un quarto posto che poteva essere qualcosa di più. Il pilota spagnolo, al terzo anno con la Rossa, è sempre più vicino ... Carlos Sainz, paura per padre e figlio: il terrore nei loro occhi | Video “rubato” Mondo Fuoristrada Come la Ferrari può trarre vantaggio dalle caratteristiche del GF di F1 d'Arabia Saudita Il ritiro di Charles Leclers ed il quarto posto di Carlos Sainz a 48 da Max Verstappen nel GP di Bahrain hanno lasciato diversi strascichi all’interno della scuderia del Cavallino rampante. Non ... Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Arabia Saudita a Jeddah Dalle 15.30 seguiremo in diretta streaming la conferenza dei piloti, per la Ferrari c'è Carlos Sainz. Tutto il weekend dell'Arabia Saudita è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming ... Il ritiro di Charles Leclers ed il quarto posto di Carlos Sainz a 48 da Max Verstappen nel GP di Bahrain hanno lasciato diversi strascichi all’interno della scuderia del Cavallino rampante. Non ...Dalle 15.30 seguiremo in diretta streaming la conferenza dei piloti, per la Ferrari c'è Carlos Sainz. Tutto il weekend dell'Arabia Saudita è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming ...