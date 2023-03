Ex Gkn, i lavoratori: “Ci sono manifestazioni d’interesse, ma Borgomeo fugge dai tavoli” (Di giovedì 16 marzo 2023) Al microfono de "L'aria che tiura", su La 7, i lavoratori dell'ex Gkn lanciano un messaggio forte, affer,mando che l'imprenditore Francesco Borgomeo, che aveva rilevato l'ex Gkn, fugge dai tavoli: "Iniziamo insieme alla regione uno scouting per trovare un futuro a questo stabilimento, attualmente ci sono sei manifestazioni di interesse che però Borgomeo non sta ascoltando, lui fugge dai tavoli" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 16 marzo 2023) Al microfono de "L'aria che tiura", su La 7, idell'ex Gkn lanciano un messaggio forte, affer,mando che l'imprenditore Francesco, che aveva rilevato l'ex Gkn,dai: "Iniziamo insieme alla regione uno scouting per trovare un futuro a questo stabilimento, attualmente ciseidi interesse che perònon sta ascoltando, luidai" L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Emilia26210196 : @Ariachetira in riferimento ai lavoratori GKN mi chiedo chi governava nel 2021 e nel luglio 2022 chi c'era al gove… - palabritadepape : RT @CGavinana: #Firenze #25marzo #manifestazione nazionale per rompere l'assedio #INSORGIAMO con i #lavoratori ex #GKN in difesa del #lavor… - CGavinana : #Firenze #25marzo #manifestazione nazionale per rompere l'assedio #INSORGIAMO con i #lavoratori ex #GKN in difesa d… - carseri : RT @giusepp13624812: Il governo è troppo impegnato a mandare armi e soldi ai nazisti ucraini piuttosto che risolvere le crisi sociali e gar… - MariaDellaMoni6 : Il governo è troppo impegnato a mandare armi e soldi ai nazisti ucraini piuttosto che risolvere le crisi sociali e… -