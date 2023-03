Evitato lo scontro tra i tifosi di Eintracht, Roma e Lazio: attimi di paura a Fiumicino (Di giovedì 16 marzo 2023) Nella giornata di ieri i “tifosi” dell’Eintracht di Francoforte, nonostante il divieto di assistere al match del Maradona, si sono presentati a Napoli e hanno dato vita ad una serie di scontri e di guerriglie contro le forze dell’ordine. Atti di pura violenza che non hanno niente a che vedere con il calcio e con lo sport in generale. In mattinata, inoltre, la polizia ha scongiurato altri tentativi di scontri con protagonisti ancora una volta i tifosi tedeschi. paura a Fiumicino: scongiurato scontro tra tifosi di Eintracht, Roma e Lazio Questa mattina, infatti, i tifosi dell’Eintracht stavano facendo rientro in Germania dopo il match di ieri sera a Napoli. Durante lo ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 marzo 2023) Nella giornata di ieri i “” dell’di Francoforte, nonostante il divieto di assistere al match del Maradona, si sono presentati a Napoli e hanno dato vita ad una serie di scontri e di guerriglie contro le forze dell’ordine. Atti di pura violenza che non hanno niente a che vedere con il calcio e con lo sport in generale. In mattinata, inoltre, la polizia ha scongiurato altri tentativi di scontri con protagonisti ancora una volta itedeschi.: scongiuratotradiQuesta mattina, infatti, idell’stavano facendo rientro in Germania dopo il match di ieri sera a Napoli. Durante lo ...

