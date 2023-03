Evil Dead | a Sam Raimi non è mai piaciuto quel titolo | È troppo stupido

(Di giovedì 16 marzo 2023) A quanto pare Samnon ha mai sopportato ildel suo primo film,, che in italiano è stato tradotto "La casa". Il franchise dilo che ha reso noto il talento di Samaprendogli le porte di Hollywood, ma in una nuova intervista concessa a margine dell'uscita del nuovo capitolo, il regista ha ammesso di non aver mai sopportato. Mentre stava promuovendo il nuovo La Casa - Il Risveglio del Male, Samha ricordato i tempi in cui lavorò al primo film della saga e di come iloriginale, The Book of the, sia stato cambiato dagli addetti al marketing, costringendolo a scegliere tra due titoli che odiava. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... flashcosmos : E COMO SEMPRE A FRANQUIA EVIL DEAD - nicdilello : 2013 Mine e BO2 2014 Mine e BO2 2015 Mine, BO2 e GTA 5 2016 Resident Evil 4, BO2 2017 Resident Evil 4, BO2 2018 Far… - GianlucaOdinson : Evil Dead Rise: chi l'ha visto in anteprima promette sangue e terrore in pieno stile Raimi - vandrimm : Incrivelmente ansioso para Evil Dead Rise aaaa - Horror_Magazine : Evil Dead Rise: Bruce Campbell si nasconde da qualche parte nel film -

Il franchise diè quello che ha reso noto il talento di Sam Raimi aprendogli le porte di Hollywood, ma in una nuova intervista concessa a margine dell'uscita del nuovo capitolo, il regista ha ammesso di non ...Sumo Digital e Gun Interactive hanno finalmente rivelato la data d'uscita di The Texas Chain Saw Massacre , il loro nuovo gioco horror asimmetrico sulla scia di: The Game e del più famosoby Daylight . La particolarità di questo gioco, in arrivo il 18 agosto su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Game Pass, è la struttura quattro contro ...Il secondo posto, a sorpresa, non è di Residentma diSpace . Altro franchise mai troppo elogiato che di recente è tornato con un remake, che non ha fatto altro che far tornare la nostalgia ...

Evil Dead, a Sam Raimi non è mai piaciuto quel titolo: "È troppo ... Movieplayer

A quanto pare Sam Raimi non ha mai sopportato il titolo del suo primo film, Evil Dead, che in italiano è stato tradotto "La casa". NOTIZIA di DAVIDE CANTIRE — 16/03/2023 Il franchise di Evil Dead è ...In occasione della proiezione SXSW di mercoledì 15 marzo 2023, Bruce Campbell e il resto dello staff ha ricevuto un commento tutt'altro che lusinghiero su Evil Dead Rise, film horror scritto e diretto ...