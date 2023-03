“Everything everywhere all at once” | un film da 7 premi Oscar

(Di giovedì 16 marzo 2023) LOS ANGELES – Protagonista assoluto degli2023 è stato senza alcun dubbio “all at”, che ha ottenuto iper il miglior, miglior regista, miglior attrice protagonista, miglior attrice non protagonista, miglior attore non protagonista, miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio. Ilparla di legami essenziali, di famiglie che vanno in pezzi e di rapporti madre-figlia conflittuali, di rimpianti sulle scelte di vita e di multiverso e lo fa usando un linguaggio super pop, che gioca con le citazioni cinefili e con il popolare, in un mix vorticoso di generi, proiettando lo spettatore in una vertigine visiva che lo lascerà divertito, sbalordito e un po’ commosso. Da non perderlo al cinema. Regia di Dan Kwan e Daniel ...

Tra gli interpreti diAll At Once , vincitore assoluto di questo giro di Oscar, c'è anche il veterano James Hong , che ha partecipato alla sua prima cerimonia alla veneranda età di 94 anni, dopo aver ...

In Everything Everywhere All at Once, il personaggio di Jamie Lee Curtis mostra in una scena, con un certo orgoglio, il premio che le è stato attribuito per la ferrea ...