Evasi 167 000 euro | sequestro a un imprenditore di Sant’Antonio Abate

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCon false dichiarazioni, avrebbe sottratto all’erario oltre 167.000. Per questo motivo undiè stato raggiunto da un provvedimento dipreventivo per equivalente pari a 167.878eseguito dagli uomini del gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, disposto dal gip su richiesta della Procura torrese. Ad essere interessato dal provvedimento è stato il rappresentante della F.G. Group Srl, società operante nel commercio all’ingrosso di bevande. L’uomo, “al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto – come spiegano dalla Procura – avrebbe utilizzato per operazioni inesistenti, indicando, nelle dichiarazioni fiscali relative all’anno 2016 ai fini delle imposte sul valore aggiunto, ...