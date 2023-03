Eurovision Song Contest 2023: Marco Mengoni porta «Due vite» – Tutte le canzoni in gara (Di giovedì 16 marzo 2023) Marco Mengoni (credits Andrea Bianchera) Marco Mengoni ha sciolto ogni dubbio: rappresenterà l’Italia all’Eurovison Song Contest 2023 con Due vite, il brano con cui ha vinto a febbraio il Festival di Sanremo. A dieci anni dalla prima partecipazione all’Eurofestival a Malmö nel 2013 con L’essenziale, il cantante è pronto a rappresentare per la seconda volta l’Italia con una versione riarrangiata di Due vite. La canzone vincitrice del 73° Festival della Canzone Italiana ha totalizzato finora oltre 70 milioni di stream audio/video, superato i 30 milioni di view su YouTube, debuttato al primo posto nelle classifiche streaming e download italiane e al 49° nella classifica global di Spotify. La “griglia” di partenza del prossimo ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 16 marzo 2023)(credits Andrea Bianchera)ha sciolto ogni dubbio: rappresenterà l’Italia all’Eurovisoncon Due, il brano con cui ha vinto a febbraio il Festival di Sanremo. A dieci anni dalla prima partecipazione all’Eurofestival a Malmö nel 2013 con L’essenziale, il cantante è pronto a rappresentare per la seconda volta l’Italia con una versione riarrangiata di Due. La canzone vincitrice del 73° Festival della Canzone Italiana ha totalizzato finora oltre 70 milioni di stream audio/video, superato i 30 milioni di view su YouTube, debuttato al primo posto nelle classifiche streaming e download italiane e al 49° nella classifica global di Spotify. La “griglia” di partenza del prossimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Arriva la comunicazione ufficiale Rai 'È #DueVite la canzone scelta da Marco Mengoni per rappresentare l’Italia al… - Raiofficialnews : ??#Eurovision2023, in prima serata sulle reti #Rai: il 9 e l'#11maggio su @RaiDue, la Finale del #13maggio su… - IlContiAndrea : Le 3 prime serate di #Eurovision Song Contest 2023 il 9 e l’11 maggio su Rai 2. La finale del 13 maggio su Rai 1. I… - vivosanremo : RT @IlContiAndrea: Arriva la comunicazione ufficiale Rai 'È #DueVite la canzone scelta da Marco Mengoni per rappresentare l’Italia al pros… - Rossaliena : RT @MusicTvOfficial: È #Duevite la canzone scelta da @mengonimarco per rappresentare l’Italia a #ESC2023, in programma a maggio a #Liverpoo… -