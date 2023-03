Eurovision Song Contest 2023, Marco Mengoni ha scelto di portare “Due Vite” in gara e in italiano: il brano sarà accorciato a tre minuti (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo che su YouTube la notizia è stata “spoilerata” tre giorni fa con la scritta “Eurovision 2023” nel video da oltre 30 milioni di visualizzazione, dalla Rai è arrivata la conferma: “È Due Vite la canzone scelta da Marco Mengoni per rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest 2023”. Il brano – scritto dallo stesso Mengoni con Davide Petrella e Davide Simonetta; la produzione del brano è di E.D.D. e Simonetta – sarà accorciato da 3:45 minuti a 3:00 per regolamento. L’appuntamento con Mengoni è per la Finale del 13 maggio. Le due semifinali del 9 e 11 maggio, andranno in onda in prima serata su Rai2, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo che su YouTube la notizia è stata “spoilerata” tre giorni fa con la scritta “” nel video da oltre 30 milioni di visualizzazione, dalla Rai è arrivata la conferma: “È Duela canzone scelta daper rappresentare l’Italia al prossimo”. Il– scritto dallo stessocon Davide Petrella e Davide Simonetta; la produzione delè di E.D.D. e Simonetta –da 3:45a 3:00 per regolamento. L’appuntamento conè per la Finale del 13 maggio. Le due semifinali del 9 e 11 maggio, andranno in onda in prima serata su Rai2, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Arriva la comunicazione ufficiale Rai 'È #DueVite la canzone scelta da Marco Mengoni per rappresentare l’Italia al… - Agenzia_Ansa : Marco Mengoni scioglie la riserva: è 'Due Vite', il brano con cui ha vinto il festival di Sanremo, la canzone che h… - Raiofficialnews : ??#Eurovision2023, in prima serata sulle reti #Rai: il 9 e l'#11maggio su @RaiDue, la Finale del #13maggio su… - Missi65 : RT @Agenzia_Ansa: Marco Mengoni scioglie la riserva: è 'Due Vite', il brano con cui ha vinto il festival di Sanremo, la canzone che ha scel… - Indo_lore : RT @IlContiAndrea: Arriva la comunicazione ufficiale Rai 'È #DueVite la canzone scelta da Marco Mengoni per rappresentare l’Italia al pros… -