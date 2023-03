Eurovision 2023, Marco Mengoni porterà in gara "Due Vite" (Di giovedì 16 marzo 2023) Leggi Anche Sanremo 2023, vince Marco Mengoni: cronaca di un trionfo annunciato 'Due Vite' Per Marco Mengoni 'Due Vite' è 'un viaggio intimo, un invito rivolto a tutti noi ad accettare quello che la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 marzo 2023) Leggi Anche Sanremo, vince: cronaca di un trionfo annunciato 'Due' Per'Due' è 'un viaggio intimo, un invito rivolto a tutti noi ad accettare quello che la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? Ora è ufficiale: all'@Eurovision 2023 @mengonimarco canterà #Duevite. Dopo Sanremo il cantante aveva dichiarato d… - IlContiAndrea : Arriva la comunicazione ufficiale Rai 'È #DueVite la canzone scelta da Marco Mengoni per rappresentare l’Italia al… - fanpage : A un mese da Sanremo, Marco Mengoni si prepara per due sfide molto importanti per la sua carriera: l’Eurovision 202… - Alessan08219321 : RT @Agenzia_Ansa: Marco Mengoni scioglie la riserva: è 'Due Vite', il brano con cui ha vinto il festival di Sanremo, la canzone che ha scel… - infoitcultura : Cosa canterà Marco Mengoni all’Eurovision 2023? -