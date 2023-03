Eurovision 2023, cantanti e brani in gara: news e curiosità (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – La “griglia” di partenza del prossimo Eurovision Song Contest 2023 è ormai completa. A partecipare all’edizione di Liverpool, dal 9 al 13 maggio, saranno 23 cantanti solisti (10 uomini, 13 donne), 4 duetti (due maschili, uno femminile, uno misto) e 10 gruppi (8 maschili, uno femminile e uno misto). Il più giovane artista in gara è il sedicenne greco Victor Vernicos, nato il 24 ottobre 2006. Il meno giovane è il sessantunenne Damir “Mrle” Martinovi?, il leader fiumano della band croata Let 3, nato il 15 luglio 1961. La lingua più utilizzata nelle canzoni è come sempre l’inglese. Oltre ai tre rappresentanti dei Paesi in cui è la lingua ufficiale (Regno Unito, Irlanda e Malta) altri 21 concorrenti cantano solo in inglese, tre combinano la loro lingua madre con l’inglese, mentre le ceche Vesna presentano ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – La “griglia” di partenza del prossimoSong Contestè ormai completa. A partecipare all’edizione di Liverpool, dal 9 al 13 maggio, saranno 23solisti (10 uomini, 13 donne), 4 duetti (due maschili, uno femminile, uno misto) e 10 gruppi (8 maschili, uno femminile e uno misto). Il più giovane artista inè il sedicenne greco Victor Vernicos, nato il 24 ottobre 2006. Il meno giovane è il sessantunenne Damir “Mrle” Martinovi?, il leader fiumano della band croata Let 3, nato il 15 luglio 1961. La lingua più utilizzata nelle canzoni è come sempre l’inglese. Oltre ai tre rappresentanti dei Paesi in cui è la lingua ufficiale (Regno Unito, Irlanda e Malta) altri 21 concorrenti cantano solo in inglese, tre combinano la loro lingua madre con l’inglese, mentre le ceche Vesna presentano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Arriva la comunicazione ufficiale Rai 'È #DueVite la canzone scelta da Marco Mengoni per rappresentare l’Italia al… - rtl1025 : ?? Ora è ufficiale: all'@Eurovision 2023 @mengonimarco canterà #Duevite. Dopo Sanremo il cantante aveva dichiarato d… - Raiofficialnews : ??#Eurovision2023, in prima serata sulle reti #Rai: il 9 e l'#11maggio su @RaiDue, la Finale del #13maggio su… - News24_it : Eurovision 2023, cantanti e brani in gara: news e curiosità - Occe64 : RT @IlContiAndrea: Arriva la comunicazione ufficiale Rai 'È #DueVite la canzone scelta da Marco Mengoni per rappresentare l’Italia al pros… -