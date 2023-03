Europei Under 19, i convocati dell’Italia per le qualificazioni di Brema (Di giovedì 16 marzo 2023) A Brema per continuare a sognare. L’Italia Under 19 di Alberto Bollini ha diramato le convocazioni in vista della seconda fase di qualificazione all’Europeo di categoria, che vede l’Italia impegnata con Germania, Slovenia e Belgio nel gruppo 2. Un girone di ferro che gli azzurrini dovranno chiudere davanti a tutti se vogliono proseguire la loro corsa: solo la prima di ogni raggruppamento accede alle fasi finali. Il 22 marzo, alle ore 12, sul sito web della Figc ci sarà la diretta streaming dell’esordio contro i tedeschi. Tra oriundi e sotto età La lista dei convocati di Bollini conta venti elementi. Tra questi, quasi tutti sono classe 2004. Le uniche eccezioni sono rappresentate da tre 2005: Filippo Manè (difensore ex Sampdoria ora in forza al Borussia Dortmund), Luca Lipani (centrocampista del Genoa) e Francesco Esposito (attaccante ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Aper continuare a sognare. L’Italia19 di Alberto Bollini ha diramato le convocazioni in vista della seconda fase di qualificazione all’Europeo di categoria, che vede l’Italia impegnata con Germania, Slovenia e Belgio nel gruppo 2. Un girone di ferro che gli azzurrini dovranno chiudere davanti a tutti se vogliono proseguire la loro corsa: solo la prima di ogni raggruppamento accede alle fasi finali. Il 22 marzo, alle ore 12, sul sito web della Figc ci sarà la diretta streaming dell’esordio contro i tedeschi. Tra oriundi e sotto età La lista deidi Bollini conta venti elementi. Tra questi, quasi tutti sono classe 2004. Le uniche eccezioni sono rappresentate da tre 2005: Filippo Manè (difensore ex Sampdoria ora in forza al Borussia Dortmund), Luca Lipani (centrocampista del Genoa) e Francesco Esposito (attaccante ...

