Europa League: Vlahovic, il gol vale tanto: dà tanta fiducia (Di giovedì 16 marzo 2023) "Questo gol vale tanto, come tutte le altre reti: ti danno fiducia, anche se la cosa importante era vincere e passare il turno": così l'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, dopo il successo di ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 16 marzo 2023) "Questo gol, come tutte le altre reti: ti danno, anche se la cosa importante era vincere e passare il turno": così l'attaccante della Juventus, Dusan, dopo il successo di ...

Juve, Vlahovic: «Ringrazio i compagni, mi hanno fatto sentire il loro affetto» Le parole di Dusan Vlahovic dopo la vittoria della Juve contro il Friburgo che vale l'accesso ai quarti di Europa League Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juve ... Vlahovic risponde alle critiche: "È sempre così, ma io ho un segreto!" La Juventus di mister Massimiliano Allegri ha superato l'ostacolo Friburgo ed ha ottenuto l'accesso ai quarti di finale di Europa League.