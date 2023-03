Europa League, Friburgo-Juventus 0-2: bianconeri ai quarti (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – La Juventus si qualifica ai quarti di finale di Europa League. I bianconeri, già vincitori per 1-0 all’Allianz Stadium una settimana fa, si impongono per 2-0 al Friburgo nel match di ritorno disputato all’Europa Park Stadion della città tedesca. A decidere il match un rigore di Vlahovic al 45? e un gol di Chiesa al 95?. Il Friburgo gioca in dieci dal 44? per l’espulsione di Gulde per doppia ammonizione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Lasi qualifica aidi finale di. I, già vincitori per 1-0 all’Allianz Stadium una settimana fa, si impongono per 2-0 alnel match di ritorno disputato all’Park Stadion della città tedesca. A decidere il match un rigore di Vlahovic al 45? e un gol di Chiesa al 95?. Ilgioca in dieci dal 44? per l’espulsione di Gulde per doppia ammonizione. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? Ritorno degli Ottavi ?? Europa League ?? Friburgo ?? Europa Park Stadium ? 18:45 ?? #SCFJUV - juventusfc : La vigilia di Friburgo-Juve ???? partiamo con la squadra per il ritorno di Europa League! Guarda il video completo ???? - ZZiliani : Io lo scrivo da tre mesi, da tre mesi c’è invece chi vi racconta le favole, vittorie in Coppa Italia per andare in… - GazzettinoL : LEGGI ANCHE: Europa League, Friburgo-Juventus 0-2: Vlahovic-Chiesa fanno volare la Juve - ValeBlackStar : RT @francescoceccot: Vabbe, archiviata la qualificazione in Europa League è ora di incominciare a pensare all'argomento dei prossimi 3 gior… -