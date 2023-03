Europa League | Friburgo - Juventus 0 - 2 | bianconeri ai quarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Io lo scrivo da tre mesi, da tre mesi c’è invece chi vi racconta le favole, vittorie in Coppa Italia per andare in… - juventusfc : ??Allegri: « Facciamo un passo alla volta. Pensiamo a passare il turno ed alla partita contro l'Inter. Andare avanti… - tuttosport : LA JUVE VOLA AI QUARTI DI EUROPA LEAGUE ?? I bianconeri vincono 2-0 anche a Friburgo grazie alla rete di Vlahovic d… - _Sim95_ : L'Europa League è una competizione che mi è sempre piaciuta guardarla ma quando ci gioca il Milan mi fa vomitare sopratutto ai gironi. - Fprime86 : RT @LeonettiFrank: La Juve va ai quarti di Europa League battendo 2-0 il Friburgo. Un secondo tempo pigro, solo il lampo del gol di Chiesa… -

... uno dei 'pupilli' di Mourinho, non è nemmeno in panchina a San Sebastian dove i giallorossi sfidano i padroni di casa nel match valevole per il ritorno degli ottavi di. Si parte dal 2 -...Friburgo - Juventus: pagelle e tabellino del match dell'Park valevole per il ritorno degli ottavi di. Vlahovic torna decisivo, Gatti protagonista a sorpresa, Rabiot non sbaglia un colpoMissione compiuta per la Juventus che senza troppi patemi bissa a Friburgo la vittoria dell'andata, ...L'ultima apparizione ai quarti di una coppa per i toscani risaliva al 2014 - 15 quando eliminarono la Roma agli ottavi di, superando poi anche la Dinamo Kiev e fermandosi solo in ...

Europa League: vince lo United, il Feyenoord ne fa sette allo Shakhtar - Sportmediaset Sport Mediaset

La Juventus di Allegri è ai quarti di Europa League dopo aver eliminato il Friburgo vincendo anche in Germania."Era importante passare il turno, nel primo tempo abbiamo fatto bene ma dobbiamo ...AGI - Dopo la vittoria di misura nella gara d'andata all'Allianz Stadium, la Juventus si ripete anche al ritorno contro il Friburgo e si qualifica ai quarti di finale di Europa League. All'Europa-Park ...