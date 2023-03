Europa League, Friburgo-Juventus 0-2: bianconeri ai quarti (Di giovedì 16 marzo 2023) Friburgo, 16 mar. - (Adnkronos) - La Juventus si qualifica ai quarti di finale di Europa League. I bianconeri, già vincitori per 1-0 all'Allianz Stadium una settimana fa, si impongono per 2-0 al Friburgo nel match di ritorno disputato all'Europa Park Stadion della città tedesca. A decidere il match un rigore di Vlahovic al 45' e un gol di Chiesa al 95'. Il Friburgo gioca in dieci dal 44' per l'espulsione di Gulde per doppia ammonizione. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023), 16 mar. - (Adnkronos) - Lasi qualifica aidi finale di. I, già vincitori per 1-0 all'Allianz Stadium una settimana fa, si impongono per 2-0 alnel match di ritorno disputato all'Park Stadion della città tedesca. A decidere il match un rigore di Vlahovic al 45' e un gol di Chiesa al 95'. Ilgioca in dieci dal 44' per l'espulsione di Gulde per doppia ammonizione.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Io lo scrivo da tre mesi, da tre mesi c’è invece chi vi racconta le favole, vittorie in Coppa Italia per andare in… - juventusfc : ??Allegri: « Facciamo un passo alla volta. Pensiamo a passare il turno ed alla partita contro l'Inter. Andare avanti… - tuttosport : LA JUVE VOLA AI QUARTI DI EUROPA LEAGUE ?? I bianconeri vincono 2-0 anche a Friburgo grazie alla rete di Vlahovic d… - willy192220 : @federicochiesa grande Federico complimenti per la grande partita, per il grande goal ?? e per la qualificazione ai… - TO0YOUN9 : RT @Bonu4L: Passati gli ottavi di una competizione europea dopo 3 anni ? Chiesa e Vlahovic tornano al gol ? 0 gol subiti ? Prime 8 di Europ… -

La Fiorentina fa 100 in Europa: poker al Sivasspor e passa il turno L'ultima apparizione ai quarti di una coppa per i toscani risaliva al 2014 - 15 quando eliminarono la Roma agli ottavi di Europa League, superando poi anche la Dinamo Kiev e fermandosi solo in ... La Juve fa festa con Vlahovic e Chiesa: vince 2 - 0 a Friburgo e vola ai quarti La Juve va a segno allo scadere dei due tempi, prima con Vlahovic e poi con Chiesa, batte 2 - 0 in trasferta il Friburgo e si qualifica ai quarti di Europa League. Vlahovic torna al gol esattamente un mese dopo (segnò contro il Nantes il 16 febbraio la sua ultima rete). Al 45' del primo tempo realizza infatti un calcio di rigore per un fallo di ... Coppe, Juventus e Fiorentina ai quarti 20.46 Coppe, Juventus e Fiorentina ai quarti In Europa League, la Juventus approda ai quarti di finale con il successo (0 - 2) a Friburgo,bissando lo score della gara di andata. Dopo una traversa di Bremer la gara si sblocca al 45': Vlahovic ... L'ultima apparizione ai quarti di una coppa per i toscani risaliva al 2014 - 15 quando eliminarono la Roma agli ottavi di, superando poi anche la Dinamo Kiev e fermandosi solo in ...La Juve va a segno allo scadere dei due tempi, prima con Vlahovic e poi con Chiesa, batte 2 - 0 in trasferta il Friburgo e si qualifica ai quarti di. Vlahovic torna al gol esattamente un mese dopo (segnò contro il Nantes il 16 febbraio la sua ultima rete). Al 45' del primo tempo realizza infatti un calcio di rigore per un fallo di ...20.46 Coppe, Juventus e Fiorentina ai quarti In, la Juventus approda ai quarti di finale con il successo (0 - 2) a Friburgo,bissando lo score della gara di andata. Dopo una traversa di Bremer la gara si sblocca al 45': Vlahovic ... Europa League: vince lo United, il Feyenoord ne fa sette allo Shakhtar - Sportmediaset Sport Mediaset Juventus, Allegri dopo il Friburgo: "Importante passare il turno, ma male nel secondo tempo La Juventus di Allegri è ai quarti di Europa League dopo aver eliminato il Friburgo vincendo anche in Germania."Era importante passare il turno, nel primo tempo abbiamo fatto bene ma dobbiamo ... Friburgo battuto 2-0, Juventus ai quarti di Europa League AGI - Dopo la vittoria di misura nella gara d'andata all'Allianz Stadium, la Juventus si ripete anche al ritorno contro il Friburgo e si qualifica ai quarti di finale di Europa League. All'Europa-Park ... La Juventus di Allegri è ai quarti di Europa League dopo aver eliminato il Friburgo vincendo anche in Germania."Era importante passare il turno, nel primo tempo abbiamo fatto bene ma dobbiamo ...AGI - Dopo la vittoria di misura nella gara d'andata all'Allianz Stadium, la Juventus si ripete anche al ritorno contro il Friburgo e si qualifica ai quarti di finale di Europa League. All'Europa-Park ...