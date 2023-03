Estrazioni del Lotto | Superenalotto e 10eLotto oggi giovedì 16 marzo 2023

(Di giovedì 16 marzo 2023) : numeri vincenti in direttaDEL– Questa sera,16, alle ore 20 vanno in scena ledel, Superenae 10e. I tre giochi principali dimatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 32 delè prevista alle ore 20 di16. TPI segue estrazione, estrazione Superena(con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10ein tempo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni #VinciCasaEstrazioniWinforlife Estrazione VinciCasa di oggi Giovedì 16 Marzo 2023… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #SuperEnalottoUltimaestrazioneSisal #Estrazioni Estrazioni SuperEnalotto di giovedì 16 marzo… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Ultima Estrazione Million Day di oggi Giovedì 16 Marzo 2023, numeri vincenti in… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto Estrazione serale di giovedì 16 marzo 2023 del Lotto, 10eLotto e Simbolotto alle ore 20 con… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni #VinciCasaEstrazioniWinforlife Estrazione VinciCasa di oggi Mercoledì 15 Marzo… -

LeLotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato. Sul sito di Leggo.it è presente inoltre l'archivio delleLotto2020 e2021 e 2022.Lotto di ...... pezzi da novanta dell'associazionismo italiano come Maria Grazia Guida di Reti della Carità e Paolo della RoccaMoVI, attivisti di diverse ed apparentemente distanti, come il grande ...... è possibile utilizzare la pratica app My Lotteries, app ufficiale Lotto e Gratta e Vinci che serve anche per seguire lein diretta e per giocare online. Nel corso2023 saranno ...

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto martedì 14 marzo 2023, numeri vincenti e quote Fanpage.it

Avevano vinto premi da ventimila euro a Piedimonte Matese e Falciano del Massico con l'estrazione speciale nel periodo delle festività chiamata "Super Natale" ma non li hanno ancora riscossi.Entro 2030 estrazione 10% consumi, 40% trasformazione, 15% riciclo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 16 mar - Entro il 2030 la capacita' produttiva della Ue deve coprire almeno il 10% del ...