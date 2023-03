Estrarre testo dalle immagini WhatsApp è ora possibile sugli iPhone (Di giovedì 16 marzo 2023) Si fa un grande uso di immagini WhatsApp nelle chat singole e di gruppo ma anche negli stati del servizio di messaggistica. Molte volte queste immortalano solo forme, disegni di varia natura ma non raramente contengono anche del testo. Gli sviluppatori ora hanno trovato il modo di Estrarre parole e frasi proprio dai contenuti grafici, per un successivo utilizzo, grazie all’ultimo aggiornamento per gli iPhone disponibile sull’App Store di Apple. La novità era già apparsa in qualche beta pregressa dell’applicazione ma ora è a disposizione di tutti gli utenti (non dunque solo tester) con l’aggiornamento siglato come il 23.5.77, rilasciato ieri 15 marzo. Per quanto nelle note degli sviluppatori non si faccia riferimento all’implementazione nuova di zecca, il solito autorevole leaker WABetaInfo ha ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) Si fa un grande uso dinelle chat singole e di gruppo ma anche negli stati del servizio di messaggistica. Molte volte queste immortalano solo forme, disegni di varia natura ma non raramente contengono anche del. Gli sviluppatori ora hanno trovato il modo diparole e frasi proprio dai contenuti grafici, per un successivo utilizzo, grazie all’ultimo aggiornamento per glidisponibile sull’App Store di Apple. La novità era già apparsa in qualche beta pregressa dell’applicazione ma ora è a disposizione di tutti gli utenti (non dunque solo tester) con l’aggiornamento siglato come il 23.5.77, rilasciato ieri 15 marzo. Per quanto nelle note degli sviluppatori non si faccia riferimento all’implementazione nuova di zecca, il solito autorevole leaker WABetaInfo ha ...

