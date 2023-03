Esplosioni e incendio devastante | in fiamme il palazzo dei servizi segreti di Rostov | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 marzo 2023) Un grandesi è sviluppato in un edificio utilizzato dalo di intelligence interna russa (Fsb) a, nel sud della Russia. Lo rende noto l'agenzia di stampa Tass citando idi emergenza e spiegando che la struttura appartiene alla sezione deiinterni incaricata di pattugliare il confine. Il bilancio del rogo è di un morto e due feriti. Sui social media sono stati condivisinei quali si vedono alteavvolgere parti dell'edificio e colonne di fumo visibili in tutta la città. Gli abitanti dihanno riferito di aver sentito "una forte esplosione" prima dell', come riferisce Nexta. L'Fsb è ilo di sicurezza interna della Russia ed è ...