Esplode il fatturato di CashMe +250% sull’anno precedente

(Di giovedì 16 marzo 2023)ildi): in crescita anche i volumi di transato (+200 milioni) e ora si punta ad offrire nuovi servizi per le banche La società fintech, specializzata in invoice trading per le piccole e medie imprese tramite cessione del credito commerciale pro soluto e parte integrante del Gruppo Finservice S.p.A., chiude il 2022 con una crescita dipari al 250% e un margine a livello di EBITDA pari al 56%, scalando i vertici di patrimonializzazione nel mondo delle fintech. I punti di forza? Un modello phygital basato su una piattaforma innovativa, supportata da consulenti altamente professionali, e una consolidata presenza nel mondo della supply chain finance grazie al reverse digitale. “I servizi ...

Intantola rabbia in Grecia dove circa 7.500 persone hanno manifestato la loro rabbia ... dovrebbe impiegare oltre 1.000 lavoratori, e sempre nel 2020 ha registrato undi 106 milioni ...STM: il commento di Equita SIM Equita SIM evidenzia che STM ha riportatoed utile operativo, rispettivamente, dell'1% e del 6% sopra le sue stime e poco sopra il punto mediano della ...Dopo due anni passati a casa per via del Covidin questa fine dell'anno la voglia di viaggiare anche se il caro - energia, che ha provocato ...oltre 17 milioni di viaggiatori per un...

