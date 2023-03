Esplode il fatturato di CashMe +250% sull’anno precedente

Leggi su lombardiaeconomy

(Di giovedì 16 marzo 2023)ildi): in crescita anche i volumi di transato (+200 milioni) e ora si punta ad offrire nuovi servizi per le banche La società fintech, specializzata in invoice trading per le piccole e medie imprese tramite cessione del credito commerciale pro soluto e parte integrante del Gruppo Finservice S.p.A., chiude il 2022 con una crescita dipari al 250% e un margine a livello di EBITDA pari al 56%, scalando i vertici di patrimonializzazione nel mondo delle fintech. I punti di forza? Un modello phygital basato su una piattaforma innovativa, supportata da consulenti altamente professionali, e una consolidata presenza nel mondo della supply chain finance grazie al reverse digitale. “I servizi ...