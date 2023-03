Esperti: “In Tv poca educazione su dieta sana, bene stop marketing snack” (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – “Nei programmi di prevenzione finalizzati a combattere obesità e sovrappeso dei bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, uno strumento fondamentale risulta essere l’educazione ad una dieta sana, ma ad oggi, uno dei mezzi di comunicazione di massa come la televisione, purtroppo, risulta essere molto diseducativo”. Così all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro Minelli, coordinatore per il Sud Italia della Fondazione per la Medicina personalizzata, e per l’aspetto nutrizionale la biologa nutrizionista Dominga Maio, che intervengono sulla proposta dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di proteggere i bambini dal marketing che promuove cibi e bevande analcoliche non salutari. “Se frutta e verdura venissero pubblicizzate durante i programmi per bambini come si fa per merendine e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – “Nei programmi di prevenzione finalizzati a combattere obesità e sovrappeso dei bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, uno strumento fondamentale risulta essere l’ad una, ma ad oggi, uno dei mezzi di comunicazione di massa come la televisione, purtroppo, risulta essere molto diseducativo”. Così all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro Minelli, coordinatore per il Sud Italia della Fondazione per la Medicina personalizzata, e per l’aspetto nutrizionale la biologa nutrizionista Dominga Maio, che intervengono sulla proposta dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di proteggere i bambini dalche promuove cibi e bevande analcoliche non salutari. “Se frutta e verdura venissero pubblicizzate durante i programmi per bambini come si fa per merendine e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : Esperti: 'In Tv poca educazione su dieta sana, bene stop marketing snack' - vivereitalia : Esperti: 'In Tv poca educazione su dieta sana, bene stop marketing snack' - bizcommunityit : Esperti: 'In Tv poca educazione su dieta sana, bene stop marketing snack' #marketing - ValNap1926 : @crabbe1_ Cmq nella nostra poca Europa fatta in particolare quella che ci ha visto vincere una UEFA un derby italia… - Daniela31023576 : @Nai1926_ @RaiSport @ODG_CNOG @RaiNews Voi napolegni siete esperti in lavoretti con poca esperienza. Per spacciare… -