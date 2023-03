Esclusiva – Stelitano | il calciatore giramondo | “All’allenamento con il cavallo | la Libertadores per chiudere la mia carriera folle”

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 16 marzo 2023) Il. È soprannominato così Antonio, terzino destro classe 1987 che giocando a calcio ha davvero girato il globo. È partito dall’Italia per l’Argentina a 20 anni, passando poi per Repubblica Dominicana, Mongolia, Romania, Spagna, Uruguay, Marocco, Malta, Lituania, fino a raggiungere San Marino, dove ora veste la maglia del Pennarossa.detiene, ad oggi, il record comeitaliano che ha giocato in più campionati esteri. Lo abbiamo intervistato per raccontarci la sua storia, una storia che ha sempre avuto un obiettivo ben chiaro: raggiungere il proprio sogno, ad ogni costo. Sei nel calcio professionistico da quasi 20 anni, all’inizio avresti mai immaginato lada? “No, all’inizio neanche pensavo ...