ESCLUSIVA – Borseggiatrici a Milano | parla Vittorio Feltri | “Sono ladre e vanno messe in galera Le pseudo femministe non le difendano in quanto donne”

(Di giovedì 16 marzo 2023) Il fenomeno delleche quotidianamente derubano ignari passeggeri e turisti nelle metropolitane Atm diha acceso il dibattito pubblico. Inil consigliere regionale per Fratelli d’Italia e direttore di Libero,, ha commentato l’emergenza sicurezza. Il consigliere regionale per Fratelli d’Italia,condanna il fenomeno “E’ un fenomeno che va ... TAG24.

Nel servizio del 7 novembre 2013, l'inviato mostra inun filmato di Striscia, che è stato girato all'interno di un negozio a Roma. Nel video si vedono quattroin azione, che ...Nel servizio del 7 novembre 2013, l'inviato mostra inun filmato di Striscia, che è stato girato all'interno di un negozio a Roma. Nel video si vedono quattroin azione, che ...

Borseggiatrici Milano, Feltri: "Sono ladre, vanno messe in galera" Tag24

Valerio Staffelli insegue le le borseggiatrici in azione a Milano, nelle stazioni della metropolitana. L'inviato di Striscia la notizia, durante la realizzazione di un servizio, blocca due giovani don ...Da mesi a Milano si è messa in moto una forma di giustizia privata contro le presunte borseggiatrici della metropolitana che a tratti si è trasformata in show mediatico. E questo è un problema. Una co ...