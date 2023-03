Eros Ramazzotti, svelata l’identità della sua nuova fiamma. Cosa sappiamo di lei (Di giovedì 16 marzo 2023) Eros Ramazzotti è di nuovo innamorato. O almeno così sembra dalla foto con dedica pubblicata qualche giorno fa sul suo Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 16 marzo 2023)è di nuovo innamorato. O almeno così sembra dalla foto con dedica pubblicata qualche giorno fa sul suo Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Eros Ramazzotti canta a Milano ma Aurora… il caso in famiglia - #Ramazzotti #canta #Milano #Aurora… - astronavemusica : Partito per il BATTITO INFINITO WORLD TOUR a ottobre 2022 con le prime date in America e in Europa, EROS RAMAZZOTTI… - iWebRadio : Eros Ramazzotti: riparte da Milano il “Battito Infinito World Tour” - ZombiPSlayer666 : @TwistedTool @come_mpaf Eros Ramazzotti - JotaPe1971 : Eros Ramazzotti - Se Bastasse Una Canzone Dedicada a @rosario____ y @FranBariggi Vamos por tutti ! -