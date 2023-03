Eros Ramazzotti canta a Milano | ma Aurora… il caso in famiglia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 marzo 2023) Il parto di Auroraè ormai questione di giorni. Più volte lei stessa ha ironizzato sulla lunga attesa che sta caratterizzando la sua gravidanza, ma il momento di dare alla luce il suo primo bambino è sempre più vicino. La vita pre-gravidanza inizia a mancare ad Aurora, che su Instagram ha risposto a un amico che l'ha taggata in un post riguardante il concerto del padre,. “Quanto vorrei essere lì con te”, ha commentato Aurora, con tanto di emoticon lacrimante. Ovviamente in questo momento non è nelle condizioni di partecipare a un concerto, dato che è entrata nel nono mese di gravidanza. Nonostante il rammarico per la lontananza dalla vita mondana, lasta occupando il tempo in maniera positiva: sta infatti preparando la camerata per il suo bambino e terminando l'album dei ...