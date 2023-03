Erasmus plus, Valditara: “50 milioni per la mobilità di docenti. Viaggiare per motivi didattici è molto formativo” [VIDEO] (Di giovedì 16 marzo 2023) "Il Viaggiare per scambiare opportunità formative e acquisire nuove conoscenze è molto importante per i docenti". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante il suo intervento al convegno organizzato da Fidae. L'articolo Erasmus plus, Valditara: “50 milioni per la mobilità di docenti. Viaggiare per motivi didattici è molto formativo” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 marzo 2023) "Ilper scambiare opportunità formative e acquisire nuove conoscenze èimportante per i". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, durante il suo intervento al convegno organizzato da Fidae. L'articolo: “50per ladiper

