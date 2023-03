"Erano in 20 su di lei". La testimonianza choc degli stupri in piazza Duomo (Di giovedì 16 marzo 2023) Il racconto della testimone durante l'udienza del processo per violenza sessuale di gruppo nei confronti di Abdallah Bouguedra: "Il branco abusò di lei, era seminuda a terra". In aula mostrato anche il video Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 marzo 2023) Il racconto della testimone durante l'udienza del processo per violenza sessuale di gruppo nei confronti di Abdallah Bouguedra: "Il branco abusò di lei, era seminuda a terra". In aula mostrato anche il video

