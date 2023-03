“Era ora”, una risata amara sul tempo scappa. Da oggi su Netflix. (Di giovedì 16 marzo 2023) Prodotto da BIM Produzione, Palomar e Vision Distribution, sbarca oggi su Netflix “Era ora”. Il film, per la regia di Alessandro Aronadio, è interpretato da Edoardo Leo e da Barbara Ronchi: torna, dopo “Orecchie” e “Io c’è” la premiata coppia Aronadio – Leo, con un film che ci restituisce una fotografia implacabile sulla deleteria capacità di sprecare il proprio tempo e di rendersene conto quando, ormai, è sempre troppo tardi. Il viaggio di Dante nel tempo che scorre più veloce di noi. Lei, Alice (Barbara Ronchi), è una disegnatrice. Lui, Dante (Edoardo Leo) fa l’assicuratore ma, principalmente, è uno che corre sempre ma, nonostante questo, arriva in ritardo. Anche la sera del suo quarantesimo compleanno, alla festa a sorpresa che Alice gli organizza. La mattina dopo, però, Dante si accorge che qualcosa è ... Leggi su moltouomo (Di giovedì 16 marzo 2023) Prodotto da BIM Produzione, Palomar e Vision Distribution, sbarcasu“Era ora”. Il film, per la regia di Alessandro Aronadio, è interpretato da Edoardo Leo e da Barbara Ronchi: torna, dopo “Orecchie” e “Io c’è” la premiata coppia Aronadio – Leo, con un film che ci restituisce una fotografia implacabile sulla deleteria capacità di sprecare il proprioe di rendersene conto quando, ormai, è sempre troppo tardi. Il viaggio di Dante nelche scorre più veloce di noi. Lei, Alice (Barbara Ronchi), è una disegnatrice. Lui, Dante (Edoardo Leo) fa l’assicuratore ma, principalmente, è uno che corre sempre ma, nonostante questo, arriva in ritardo. Anche la sera del suo quarantesimo compleanno, alla festa a sorpresa che Alice gli organizza. La mattina dopo, però, Dante si accorge che qualcosa è ...

