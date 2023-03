Equinozio di primavera: cos'è e quando cade nel 2023 (Di giovedì 16 marzo 2023) L'inizio della cosiddetta primavera astronomica si avvicina: contrariamente a quanto si pensa l'Equinozio di marzo non avviene sempre il 21 del mese, ma si verifica in un momento preciso che varia da un anno all'altro. Vediamo perché Leggi su wired (Di giovedì 16 marzo 2023) L'inizio della cosiddettaastronomica si avvicina: contrariamente a quanto si pensa l'di marzo non avviene sempre il 21 del mese, ma si verifica in un momento preciso che varia da un anno all'altro. Vediamo perché

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... beomgayyy : one thing about me è che i'm the literal child of spring. oltre ad essere nata in primavera, l'onomastico del mio n… - isc1965 : @teoxandra @rafcapuozzo Tipo aspettare uno o due giorni e festeggiare l'equinozio di primavera. - famarella : @Rosalba_Falzone Equinozio di primavera. - luigidegennar : La maratona del #sonno: evento online aspettando l’equinozio di #primavera #disturbidelsonno #medicinadelsonno… - LuxNova2017 : RITO E CERCHIO SCIAMANICO: EQUINOZIO DI PRIMAVERA – 31.03.2023 - Tana del Bianconiglio - Busto Arsizio – (Provinci… -