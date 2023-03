Empoli, ancora out Vicario: il portiere salta anche il raduno in Nazionale (Di giovedì 16 marzo 2023) Momento grigio per Guglielmo Vicario che sarà costretto a saltare il match del suo Empoli contro l’Atalanta, dopo aver saltato anche le ultime partite. La botta al costato è infatti più grave del previsto, tanto che il portiere italiano salterà anche il raduno della settimana prossima della Nazionale di Roberto Mancini che lo aveva chiamato per le partite contro Inghilterra e Malta valevoli per le qualificazioni al prossimo Europeo. Con una nota ufficiale, l’Empoli ha comunicato che Vicario non sarà presente nella trasferta di domani (17 marzo) per la partita contro l’Atalanta. Questa la nota ufficiale: “Gli esami svolti per monitorare il trauma contusivo subito nelle scorse settimane, hanno ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Momento grigio per Guglielmoche sarà costretto are il match del suocontro l’Atalanta, dopo avertole ultime partite. La botta al costato è infatti più grave del previsto, tanto che ilitaliano salteràildella settimana prossima delladi Roberto Mancini che lo aveva chiamato per le partite contro Inghilterra e Malta valevoli per le qualificazioni al prossimo Europeo. Con una nota ufficiale, l’ha comunicato chenon sarà presente nella trasferta di domani (17 marzo) per la partita contro l’Atalanta. Questa la nota ufficiale: “Gli esami svolti per monitorare il trauma contusivo subito nelle scorse settimane, hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Empoli, #Vicario ancora out: salta anche la Nazionale - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Vicario e Cambiaghi ancora fuori, Zanetti rimodula il suo Empoli #empolifc - Teogooner : @itsmeback_ In provincia di Empoli. Ecco dove sono finiti. P.s. la foto me l'ha 'girata' ieri un'amico che era in… - AmoBergamo : #Bergamo Ancora 400 biglietti disponibili per l'Empoli: stadio pieno, tranne che nel settore ospiti - PrimaBergamo : Ancora 400 biglietti disponibili per l'Empoli: stadio pieno, tranne che nel settore ospiti: di Fabio Gennari Curva… -