Empoli | 46enne colpito da malattia infiammatoria rara Ricoverato al San Giuseppe

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 16 marzo 2023) Un uomo di 46 anni, fa sapere l'Asl Toscana Centro, èall'ospedale Sandi, affetto da una, la granulomatosi con poliangioite, che colpisce i vasi sanguigni di vari distretti. dopo che il paziente, per i sintomi mostrati, era stato sottoposto ad accertamenti prima per una sospetta meningite asettica e poi per una altrettanto sospetta neoplasia L'articolo proviene da Firenze Post.