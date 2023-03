Emanuele Bonafede e Lorena Lanceri detta Diletta: i due arrestati per aver favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro (Di giovedì 16 marzo 2023) Emanuele Bonafede, 50enne di Castelvetrano, e Lorena Ninfa Lanceri, 48enne nata in Svizzera, sono stati arrestati con l’accusa di aver favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro. Per loro è scattata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Palermo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Bonafede e Lanceri sono indagati in concorso per favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, reati aggravati per avere agevolato Cosa nostra. Secondo gli inquirenti avrebbero ospitato «in via continuativa e per numerosi giorni» nella loro casa a Campobello di Mazara il Boss durante la ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023), 50enne di Castelvetrano, eNinfa, 48enne nata in Svizzera, sono staticon l’accusa diladi. Per loro è scattata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Palermo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.sono indagati in concorso per favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, reati aggravati pere agevolato Cosa nostra. Secondo gli inquirenti avrebbero ospitato «in via continuativa e per numerosi giorni» nella loro casa a Campobello di Mazara il Boss durante la ...

