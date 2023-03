Emanuela Orlandi, la Commissione d’inchiesta arriva in Aula: indagherà anche su Mirella Gregori (Di giovedì 16 marzo 2023) Via libera in Commissione Affari costituzionali della Camera all’istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Insieme all’approvazione, è stato dato il mandato unanime al relatore per il testo che approderà lunedì in Aula per la discussione generale. Il via libera alla Commissione d’inchiesta su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori La Commissione sul caso di Emanuela Orlandi era stata richiesta dai deputati Francesco Silvestri del M5S e Sara Kelany di FdI, che è relatrice del provvedimento. La scorsa settimana, con un emendamento alla proposta di legge ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 marzo 2023) Via libera inAffari costituzionali della Camera all’istituzione dellaparlamentare di inchiesta sulla scomparsa die di. Insieme all’approvazione, è stato dato il mandato unanime al relatore per il testo che approderà lunedì inper la discussione generale. Il via libera allasuLasul caso diera stata richiesta dai deputati Francesco Silvestri del M5S e Sara Kelany di FdI, che è relatrice del provvedimento. La scorsa settimana, con un emendamento alla proposta di legge ...

