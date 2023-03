"Elly Schlein? Ecco cosa penso di lei...": Tinto Brass, la rivelazione hot (Di giovedì 16 marzo 2023) Tinto Brass compirà 90 anni a fine mese. In vista di questo traguardo importante, il regista ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica in cui ha ovviamente ripercorso la sua carriera e la sua vita, ma ha parlato anche di politica. A partire dal pensiero su Giorgia Meloni: “Nonostante non abbia simpatia per ‘Dio, patria e famiglia', e nonostante fossero proprio i missini a volermi censurare, nutrivo speranza in questa donna, speravo che avrebbe cambiato questa destra reazionaria”. Invece Brass ha delle critiche da rivolgere alla premier: “In questi mesi si è rivelata incoerente, ha mostrato la tipica caratteristica di chi esercita il potere: la capacità di ingannare, anche se stessi. Prenda la sua posizione sulla guerra. Io sono solidale con il popolo ucraino, che combatte per la libertà, e anche con i soldati russi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023)compirà 90 anni a fine mese. In vista di questo traguardo importante, il regista ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica in cui ha ovviamente ripercorso la sua carriera e la sua vita, ma ha parlato anche di politica. A partire dal pensiero su Giorgia Meloni: “Nonostante non abbia simpatia per ‘Dio, patria e famiglia', e nonostante fossero proprio i missini a volermi censurare, nutrivo speranza in questa donna, speravo che avrebbe cambiato questa destra reazionaria”. Inveceha delle critiche da rivolgere alla premier: “In questi mesi si è rivelata incoerente, ha mostrato la tipica caratteristica di chi esercita il potere: la capacità di ingannare, anche se stessi. Prenda la sua posizione sulla guerra. Io sono solidale con il popolo ucraino, che combatte per la libertà, e anche con i soldati russi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pietroraffa : 'Le vorrei ricordare che oggi lei è al governo, ci sono io all'opposizione. Non è più il tempo di dare le responsab… - Ivan_Grieco : Vedo sui social spopolare la risposta di Elly Schlein a Giorgia Meloni di oggi alla Camera. L'unico intervento che… - LaVeritaWeb : Elly Schlein rilancia un pallino del suo partito: espropriare abitazioni private non affittate e consegnarle a chi… - LudovicaMalena : RT @La_manina__: Elly Schlein non è solo di sinistra. Elly Schlein non è solo brava. Elly Schlein è semplicemente l'unica che finora sia ri… - enricovik : RT @MattBrandiReal: Elly Schlein 'noi siamo con l'Italia che fa più fatica.' La fatica di scegliere tra un'apericena e un brunch. La fatic… -