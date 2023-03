Elisabetta Canalis, il retroscena sulla separazione da Brian Perri (Di giovedì 16 marzo 2023) Personaggi Tv. Elisabetta Canalis Brian Perri separazione. Sembrerebbe che Elisabetta Canalis da alcuni mesi sia single. Le voci su una presunta separazione dal marito Brian Perri si rincorrono. I due non compaiono sui social da molto tempo. Lei pare non frequenti più la famiglia del marito, ma è rimasta comunque a Los Angeles insieme alla figlia. Nelle ultime ore è apparso un clamoroso retroscena sul presunto divorzio con Brian Perri. (Continua…) Leggi anche: Elisabetta Canalis, il suo programma “Vite da copertina” chiude in anticipo: cos’è successo Elisabetta Canalis e la ... Leggi su tvzap (Di giovedì 16 marzo 2023) Personaggi Tv.. Sembrerebbe cheda alcuni mesi sia single. Le voci su una presuntadal maritosi rincorrono. I due non compaiono sui social da molto tempo. Lei pare non frequenti più la famiglia del marito, ma è rimasta comunque a Los Angeles insieme alla figlia. Nelle ultime ore è apparso un clamorososul presunto divorzio con. (Continua…) Leggi anche:, il suo programma “Vite da copertina” chiude in anticipo: cos’è successoe la ...

