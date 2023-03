Elisabetta Canalis | i dettagli sul divorzio | «L' ha lasciata il marito | ma non può andare via da Los Angeles»

(Di giovedì 16 marzo 2023)sembrerebbe essere ormai single. Da mesi si rincorrono le voci sulla sua separazione dal, e padre di sua figlia, Bryan Perry. In effetti i due non compaiono più...

divorzia da Brian Perri: differenze inconciliabili tra i due. Già pronti i documenti La coppia avrebbe deciso l'affidamento congiunto della figlia. Nessuna richiesta di mantenimento ...

Da tempo Elisabetta e Brian non si vedevano più insieme, né nelle rare paparazzate americane né nei siparietti social della ex velina. Da mesi si rincorrevano voci di crisi e poi quando la Canalis ha ...Nelle ultime settimane la Canalis è stata paparazzata con un campione di kickboxing, Georgian Cimpeanu, con cui condivide la stessa passione. I due si sarebbero conosciuti in palestra, dove si ...