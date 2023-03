Elisabetta Canalis e Brian Perri divorziano, tra loro ‘differenze inconciliabili’ (Di giovedì 16 marzo 2023) Elisabetta Canalis e Brian Perri divorziano. Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia dell’addio tra l’ex velina sarda e il bel dottore che da anni ormai avevano costruito la loro vita lontano dall’Italia e i fan adesso si chiedono: perché? A far scoppiare la coppia sono state delle ‘differenze inconciliabili’ almeno secondo la versione ufficiale contenuta in una dichiarazione che i due hanno rilasciato per annunciare il loro addio, ma la verità qual è? Non è la prima volta che si parla della loro coppia ma adesso è ufficiale: Elisabetta Canalis e Brian Perri divorziano dopo dieci anni insieme. Gli amanti del gossip si erano ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 marzo 2023). Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia dell’addio tra l’ex velina sarda e il bel dottore che da anni ormai avevano costruito lavita lontano dall’Italia e i fan adesso si chiedono: perché? A far scoppiare la coppia sono state dellealmeno secondo la versione ufficiale contenuta in una dichiarazione che i due hanno rilasciato per annunciare iladdio, ma la verità qual è? Non è la prima volta che si parla dellacoppia ma adesso è ufficiale:dopo dieci anni insieme. Gli amanti del gossip si erano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NonLoSaNess1 : Ufficiale: #ElisabettaCanalis divorzia da #BrianPerri - MRaggelante : Niente, Te Redi non avendo risposte, ed essendo una persona subdolamente infida, non è in grado di fornire risposte… - occhio_notizie : Il #divorzio è ufficiale. Alcune fonti vicine alla coppia parlano di un affido congiunto della bambina che vietereb… - SkyTG24 : Elisabetta Canalis, il divorzio da Brian Perri è ufficiale - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Elisabetta Canalis, i dettagli sul divorzio: «L'ha lasciata il marito, ma non può andare via da Los Angeles» -