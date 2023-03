Elisabetta Canalis divorzia da Brian Perri

Leggi su tpi

(Di giovedì 16 marzo 2023) Se n’è parlato a lungo, con voci sempre più insistenti di una crisi.dal chirurgo americano, sposato nel 2014. A dare per primo la notizia è TgCom24, secondo cui sarebbero già stati consegnati in tribunale i documenti di separazione. I due avrebbero chiesto l’affidamento congiunto della figlia, Skyler Eva, di 7 anni, e pare che al momento lanon avrebbe avanzato alcuna richiesta di mantenimento. La showgirl sarda avrebbe già traslocato in un appartamento che condivide, in questi giorni difficili, con la madre giunta in supporto della figlia dalla Sardegna. D’altronde i due già da tempo non si vedevano insieme né di persona né sui social, tanto che ormai da un po’ le voci di crisi si facevano più insistenti. “L’ultima foto insieme risale ...