Elezioni: nasce Intergruppo, 'legge per voto ai fuori sede entro sei mesi' (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar (Adnkronos) - “Oggi chiudiamo un tour lungo la Penisola che ha toccato alcune delle più rappresentative università italiane. Abbiamo raccolto le testimonianze di centinaia di persone, la rabbia, la frustrazione di una generazione che si sente marginalizzata perché gli under 35, oltre ad essere molti meno che gli over 50, non riescono ad esercitare un diritto costituzionale fondamentale come il voto". Lo ha detto Fabio Rotondo, policy officer e campaigner di 'The good lobby', in occasione della conferenza stampa per richiamare la politica agli impegni presi in campagna elettorale sul voto a distanza dei fuori sede. “Ora è il momento che le deputate e i deputati ascoltino queste storie e lavorino per una legge che consenta il voto a distanza a circa 5 milioni di persone. Noi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar (Adnkronos) - “Oggi chiudiamo un tour lungo la Penisola che ha toccato alcune delle più rappresentative università italiane. Abbiamo raccolto le testimonianze di centinaia di persone, la rabbia, la frustrazione di una generazione che si sente marginalizzata perché gli under 35, oltre ad essere molti meno che gli over 50, non riescono ad esercitare un diritto costituzionale fondamentale come il". Lo ha detto Fabio Rotondo, policy officer e campaigner di 'The good lobby', in occasione della conferenza stampa per richiamare la politica agli impegni presi in campagna elettorale sula distanza dei. “Ora è il momento che le deputate e i deputati ascoltino queste storie e lavorino per unache consenta ila distanza a circa 5 milioni di persone. Noi ...

