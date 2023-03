El Muerto | Ana De Armas protagonista del nuovo spinoff dello Spider-Verse di Sony?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lospaziobianco : El Muerto: Ana De Armas in lizza per un ruolo nel film Marvel/Sony -

Secondo quanto riportato da Screengeek , l'attriceDe Armas ( Cena con Delitto, Blade Runner 2049, 007 - No Time to Die) sarebbe in lizza per un ruolo in El, l'adattamento cinematografico sul personaggio Marvel prodotto dalla Sony che ...Secondo quanto riportato da Screengeek , l'attriceDe Armas ( Cena con Delitto, Blade Runner 2049, 007 - No Time to Die) sarebbe in lizza per un ruolo in El, l'adattamento cinematografico sul personaggio Marvel prodotto dalla Sony che ...

El Muerto: Ana De Armas protagonista del nuovo spinoff dello ... Movieplayer

El programa de Ana Rosa: El vaticinio de Ana Rosa Quintana sobre Pedro ... que dijo en Telecinco La inesperada lección de vida de un presentador de TVE: «Estuve muerto para todo el mundo» La vida de ...Con un viaje a Tailandia junto a la artista malagueña, Jesús Calleja ha concluido la novena temporada del programa ...