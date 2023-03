Eintracht | Glasner si inchina al Napoli | 'E' al livello del Bayern'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antonio_gaito : #Ceferin tutto ok? Le autorità italiane erano pazze, eh? @Eintracht, #Glasner fa ancora ironia? - sportface2016 : #ChampionsLeague #napolivseintracht Glasner polemico: 'Speriamo facciano entrare la squadra allo stadio' - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO CONFERENCE - Eintracht, Glasner: 'Livello troppo alto del Napoli rispetto a noi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO CONFERENCE - Eintracht, Glasner: 'Livello troppo alto del Napoli rispetto a noi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO CONFERENCE - Eintracht, Glasner: 'Livello troppo alto del Napoli rispetto a noi' -

... con l'sconfitto senza appello anche al Maradona. "Per la prima volta nei quarti di ... Ma è per merito anche della tattica di, a Francoforte ci avevano attesi molto e forse ci siamo ...l'aveva detto alla vigilia: faremo qualcosa di diverso. L'parte con un pressing fortissimo per provare a mettere in difficoltà la squadra di Spalletti che però non sbaglia mai l'...Il Napoli batte in scioltezza (3 - 0) anche l'Francoforte e per la prima volta nella storia del club si qualifica per i quarti di finale ..., che non può disporre di Kolo Muani, ...

Napoli - Eintracht, Glasner: “Spiace non avere i nostri tifosi al Maradona”. Ma 400 ultras sono in città La Repubblica

Oliver Glasner, allenatore dell’Eintracht Francoforte, ha commentato la sconfitta contro il Napoli che è costata l’eliminazione dalla Champions League. Ecco quanto dichiarato in conferenza stampa: “Ci ...Di seguito l’allenatore dei teutonici, Oliver Glasner, analizza la prestazioni dei suoi ai microfoni di Prime Video: Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images) Eintracht ...