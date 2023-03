Eintracht, Glasner si inchina al Napoli: ‘E’ al livello del Bayern’ | Champions League (Di giovedì 16 marzo 2023) 2023-03-16 00:55:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: L’Eintracht Francoforte si arrende al Napoli e saluta la Champions League. Dopo la sconfitta al Diego Armando Maradona, il tecnico dei tedeschi Oliver Glasner è intervenuto in conferenza stampa: “Ci abbiamo provato ed era impossibile, il Napoli è decisamente più forte. Sono orgoglioso di come abbiamo sviluppato le cose, di come è andata la squadra. Bisogna accettare il risultato. Abbiamo avuto un paio di azioni con Mario Gotze in cui potevamo fare di più. Non dobbiamo parlare di Kolo Muani”. LA MAGLIA NUMERO 12 – “Sì, era per i nostri tifosi”. SI SAREBBE AUGURATO UN FINALE DIVERSO PER COSA E’ SUCCESSO? – “Sono un allenatore e non sono un politico, non mi interesso della ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 16 marzo 2023) 2023-03-16 00:55:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: L’Francoforte si arrende ale saluta la. Dopo la sconfitta al Diego Armando Maradona, il tecnico dei tedeschi Oliverè intervenuto in conferenza stampa: “Ci abbiamo provato ed era impossibile, ilè decisamente più forte. Sono orgoglioso di come abbiamo sviluppato le cose, di come è andata la squadra. Bisogna accettare il risultato. Abbiamo avuto un paio di azioni con Mario Gotze in cui potevamo fare di più. Non dobbiamo parlare di Kolo Muani”. LA MAGLIA NUMERO 12 – “Sì, era per i nostri tifosi”. SI SAREBBE AUGURATO UN FINALE DIVERSO PER COSA E’ SUCCESSO? – “Sono un allenatore e non sono un politico, non mi interesso della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #ChampionsLeague #napolivseintracht Glasner polemico: 'Speriamo facciano entrare la squadra allo stadio' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PRIME VIDEO - Eintracht, Glasner: 'Il Napoli è una delle squadre più forti in Europa' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PRIME VIDEO - Eintracht, Glasner: 'Il Napoli è una delle squadre più forti in Europa' - susydigennaro : RT @napolimagazine: PRIME VIDEO - Eintracht, Glasner: 'Il Napoli è una delle squadre più forti in Europa' - napolimagazine : PRIME VIDEO - Eintracht, Glasner: 'Il Napoli è una delle squadre più forti in Europa' -