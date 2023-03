Eintracht Francoforte | la UEFA valuta l’esclusione dalle coppe per i prossimi due anni

(Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo gli scontri avvenuti nella giornata di ieri tra i tifosi dell’e la polizia ora il club tedesco rischia grosso Dopo gli scontri avvenuti nella giornata di ieri nel pieno centro di Napoli tra i tifosi dell’e la polizia ora il club tedesco rischia grossi provvedimenti. Secondo quanto riportato da Sportitalia, lastarebbendodell’europee per idue. Lezioni sarebbero già in corso, con la decisione definitiva potrebbe arrivare nella giornata di domani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? Guerriglia a Napoli In piazza del Gesù sono arrivati i tifosi del Napoli che hanno letteralmente accerchiato que… - localteamtv : Napoli, scontri tra tifosi dell'Eintracht Francoforte e le forze dell'ordine nel centro della città #Napoli… - sscnapoli : ??? #NapoliEintracht, tornelli aperti dalle ore 18:00. La società invita i tifosi a recarsi allo stadio con largo a… - mamelettrico : RT @giuslit: Finalmente si scopre la verità: per fermare il #greenpass sarebbero bastati i tifosi di Francoforte. Avrei voluto vederlo all’… - NicolaAri : @Eintracht Pensa che tifoseria di coglioni,potevano godersi una delle città più belle del mondo (visto che vengono… -

Il trasferimento dei tifosi dell ', che avevano alloggiato nell'hotel Continental del lungomare della città, si è concluso. I tifosi tedeschi sono stati accompagnati a bordo dei bus che li hanno trasportati verso ...Dopo gli scontri nel centro di Napoli e una notte complicata fuori dagli alberghi dove alloggiavano, questa mattina poco dopo l'alba i tifosi dell'sono stati trasferiti con i bus agli aeroporti di Salerno, Roma e Capodichino. Da qui partiranno per le rispettive destinazioni. Edoardo Bennato: 'Quelli dihanno ...Per il presidente Ceferin "è inaccettabile che le autorità italiane decidano semplicemente per il divieto ai tifosi. L'Uefa si è unita all'azione legale intentata dall'" . L'Illuminato sloveno ha ragione: esiste un modo assai più fantasioso per vietare la presenza dei tifosi ospiti ed è quello del Porto che ha lasciato fuori dallo stadio ...

Il netto 3-0 con il quale gli azzurri hanno surclassato l'Eintracht Francoforte porta la firma, indelebile, di Victor Osimhen: il centravanti nigeriano ha messo a segno una doppietta (oltre al rigore ...Per Scaroni: "Importante per la città", per Marotta: "Sì, ma solo in finale". In tutto questo una terza italiana potrebbe uscire nell'urna: il Napoli che ha eliminato ieri sera l'Eintracht Francoforte ...