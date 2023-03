Educazione fisica | la recensione | piccoli mostri

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 16 marzo 2023) Ladi, un film sull'oscenità dell'essere umano. Un Kammerspiel in piena regola scritto dai fratelli D'Innocenzo. In sala dal 16 marzo. Cita Bunuel, i cartoni animati anni 70' di Ralph Bakshi, il punk e confessa di aver voluto realizzare un dramma da camera, "un classico senza fronzoli". Così Stefano Cipani, che in molti hanno avuto modo di apprezzare ai tempi del suo esordio alla regia nel 2019, Mio fratello rincorre i dinosauri, realizza la sua opera seconda che proveremo ad analizzare in questadi. Il film in sala dal 16 marzo dopo la presentazione alla scorsa Festa del Cinema di Roma, è un Kammerspiel a metà tra satira sociale, commedia nera e cronaca contemporanea, una discesa agli inferi …