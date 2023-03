(Di giovedì 16 marzo 2023) Attuale, ben recitato, è un ottimo tentativo per il cinema italiano di allontanarsi dall’abusato trend delle solite commedie. Ha alcuni difetti, ma vale la pena vederlo: dal 16 marzo al cinema

Educazione Fisica è un film sulla ferocia dei genitori contro gli insegnanti WIRED Italia

Fanno paura i protagonisti di Educazione Fisica, il film di Stefano Cipani. genitori furiosi contro un'insegnante, anzi, contro la preside addirittura Perché si è appena permessa – avendone le prove - ...