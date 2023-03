(Di giovedì 16 marzo 2023) MILANO – Rtl 102.5a uno deifortunatila straordinariadi, insieme ad un amico o ad un’amica, aldi Eddel 25 marzo alla The O2 Arena ae ascoltare per la prima volta live “Eyes Closed”, il nuovo singolo del cantautore britannico in uscita il 24 marzo e primo estratto dal suo prossimo album “-“ (Subtract), disponibile dal 5 maggio. Da sabato 25 a domenica 26 marzo, accompagnati da Cecilia Songini e Niccolò Giustini, glinon saranno semplici spettatori, ma diventeranno gli speciali inviati di RTL 102.5. Un’occasione imperdibile per vivere da vicino uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Si tratta di un’esperienza unica, che RTL 102.5 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Ed Sheeran, Rtl 102.5 offre a uno dei suoi ascoltatori la possibilità di assistere al concerto di Londra - WARNERMUSICIT : RT @rtl1025: ?? I fortunati ascoltatori potranno assistere alla prima esibizione live di #Eyesclosed, il nuovo singolo del cantautore britan… - rtl1025 : ?? I fortunati ascoltatori potranno assistere alla prima esibizione live di #Eyesclosed, il nuovo singolo del cantau… - MusicTvOfficial : Con @rtl1025 un fortunato ascoltatore potrà volare a Londra e assistere al concerto di #EdSheeran del 25 marzo alla… - Agenparl : #Rtl 102.5 OFFRE AI SUOI ASCOLTATORI LA POSSIBILITÀ DI VOLARE A LONDRA PER ASSISTERE AL CONCERTO DI ED ... - -

Vola a Londra con102.5 per EdHai tempo fino al 19 marzo per partecipare al gioco di102.5 e provare a vincere un pacchetto, valido per due persone che include: volo aereo A/R da ...Vola a Londra con102.5 per EdHai tempo fino al 19 marzo per partecipare al gioco di102.5 e provare a vincere un pacchetto, valido per due persone che include: volo aereo A/R da ...

RTL 102.5 offre ai suoi ascoltatori la possibilità di volare a Londra per assistere al concerto di Ed Sheeran di sabato 25 marzo alla The O2 Arena RTL 102.5

präzise Geolokalisierungsdaten zu verwenden und aktiv Geräteeigenschaften zur Identifizierung zu scannen. Dies dient dazu, Informationen auf einem Gerät zu speichern und darauf zuzugreifen sowie perso ...Suche Let's Dance bei RTL Bild: RTL, übermittelt durch FUNKE Programmzeitschriften ... Wiener Walzer, "Perfect" (Ed Sheeran) Schauspielerin Sharon Battiste & Christian Polanc: Samba, "Mad Love" (Sean ...