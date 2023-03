"Economia? Meloni è ignorante": Feltri attacca, Specchia lo zittisce subito (Di giovedì 16 marzo 2023) Scontro senza esclusione di colpi tra Francesco Specchia, editorialista di Libero, e il direttore del Domani, Stefano Feltri. A scatenare il botta e risposta è una domanda precisa che Lilli Gruber, a Otto e Mezzo, rivolge proprio a Feltri: "Perdonami, tu hai definito la Meloni come una 'ignorante in Economia', perché un giudizio così duro?". Feltri prova a giustificare la sua valanga d'odio sul premier: "Perché le hanno chiesto del rialzo dei tassi da parte della Bce e lei ha risposto sul Superbonus, secondo me non è preparata", ha tuonato il nuovo "professorino" che ci insegna a far di conto. Specchia però a stretto giro ribatte e smonta in pochi secondi la tesi (sballata) di Feltri: "Vorrei sapere il motivo per cui la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Scontro senza esclusione di colpi tra Francesco, editorialista di Libero, e il direttore del Domani, Stefano. A scatenare il botta e risposta è una domanda precisa che Lilli Gruber, a Otto e Mezzo, rivolge proprio a: "Perdonami, tu hai definito lacome una 'in', perché un giudizio così duro?".prova a giustificare la sua valanga d'odio sul premier: "Perché le hanno chiesto del rialzo dei tassi da parte della Bce e lei ha risposto sul Superbonus, secondo me non è preparata", ha tuonato il nuovo "professorino" che ci insegna a far di conto.però a stretto giro ribatte e smonta in pochi secondi la tesi (sballata) di: "Vorrei sapere il motivo per cui la ...

