Ecco l'Inghilterra anti Italia: Southgate promuove Toney e boccia Tomori e Abraham (Di giovedì 16 marzo 2023) L'Inghilterra che giovedì affronterà l'Italia a Napoli nella prima partita di qualificazione a Euro 2024 è pronta. Il c.t. Gareth Southgate, confermato anche dopo l'eliminazione ai quarti dal Mondiale,... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 marzo 2023) L'che giovedì affronterà l'a Napoli nella prima partita di qualificazione a Euro 2024 è pronta. Il c.t. Gareth, confermato anche dopo l'eliminazione ai quarti dal Mondiale,...

